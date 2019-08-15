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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана назвал уровень чиновников «главной угрозой» для страны

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 14 августа состоялось расширенное совещание, которое провёл президент Шавкат Мирзиёев. В ходе встречи глава государства отметил, что «самая большая угроза для Узбекистана является уровень кадров и их знания».

«Для чего мы издаем все эти постановления? Мы до сих пор в поисках.
Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33 млн человек, удовлетворить их потребности и реализовать наши большие планы?», - сказал президент.

«Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза - в уровне кадров, их знаниях, образованности, преданности. К сожалению, это самый сложный вопрос. Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. Если вы не изменитесь, ситуация не изменится», - отметил Мирзиёев.

В ходе мероприятия Мирзиёев поручил руководителям комплексов Кабинета Министров, министерствам пересмотреть методы своей работы, почаще посещать регионы и отдаленные села.
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