Минтруда Узбекистана прокомментировало сообщение о состоянии 58 узбекистанцев, отравленных в Самаре

CA-NEWS (UZ) - Минтруда Узбекистана прокомментировало сообщение о состоянии 58 узбекистанцев, находящихся в медицинских учреждениях Самарской области Российской Федерации в результате массового отравления.

По данным министерства, в рамках визита в РФ рабочая группа Генконсульства Республики Узбекистан в Казани навестила мигрантов, а также встретилась с первым заместителем руководителя Администрации губернатора Самарской области, заместителем министра здравоохранения Самарской области и главными врачами. Также были проведены встречи с представителями ООО «Кошелевский посад», где была достигнута договоренность о покрытии текущих затрат на лечение работников за счет работодателя.

"На данный момент, ответственные ведомства проводят работу над дополнительными выездными мероприятиями для помощи нашим соотечественникам, а именно предлагается создать рабочую группу, в который врачи Республики Узбекистан проведут выездной консилиум при содействии представителей Агентства по внешней трудовой миграции", - отмечается в сообщении.

Министерство занятости трудовых отношений Республики Узбекистан выражает благодарность министерству здравоохранения Самарской области, главным и лечащим врачам Самарской областной клинической больницы и Тольяттинской городской клинической больницы №1 за оказанную помощь гражданам Узбекистана.