Минтруда Узбекистана прокомментировало сообщение о состоянии 58 узбекистанцев, отравленных в Самаре

- Узбекистан, общество
- 17:09, 15 августа 2019
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|Продолжение: 69 мигрантов из Узбекистана могли отравиться в Самарской области крысиным ядом
|Предыстория: 58 из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии в больнице
CA-NEWS (UZ) - Минтруда Узбекистана прокомментировало сообщение о состоянии 58 узбекистанцев, находящихся в медицинских учреждениях Самарской области Российской Федерации в результате массового отравления.
По данным министерства, в рамках визита в РФ рабочая группа Генконсульства Республики Узбекистан в Казани навестила мигрантов, а также встретилась с первым заместителем руководителя Администрации губернатора Самарской области, заместителем министра здравоохранения Самарской области и главными врачами. Также были проведены встречи с представителями ООО «Кошелевский посад», где была достигнута договоренность о покрытии текущих затрат на лечение работников за счет работодателя.
"На данный момент, ответственные ведомства проводят работу над дополнительными выездными мероприятиями для помощи нашим соотечественникам, а именно предлагается создать рабочую группу, в который врачи Республики Узбекистан проведут выездной консилиум при содействии представителей Агентства по внешней трудовой миграции", - отмечается в сообщении.
Министерство занятости трудовых отношений Республики Узбекистан выражает благодарность министерству здравоохранения Самарской области, главным и лечащим врачам Самарской областной клинической больницы и Тольяттинской городской клинической больницы №1 за оказанную помощь гражданам Узбекистана.