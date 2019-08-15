РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минтруда Узбекистана прокомментировало сообщение о состоянии 58 узбекистанцев, отравленных в Самаре
Продолжение: 69 мигрантов из Узбекистана могли отравиться в Самарской области крысиным ядомПредыстория: 58 из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии в больнице

CA-NEWS (UZ) -  Минтруда Узбекистана прокомментировало сообщение о состоянии 58 узбекистанцев, находящихся в медицинских учреждениях Самарской области Российской Федерации в результате массового отравления.

По данным министерства, в рамках визита в РФ рабочая группа Генконсульства Республики Узбекистан в Казани навестила мигрантов, а также встретилась с первым заместителем руководителя Администрации губернатора Самарской области, заместителем министра здравоохранения Самарской области и главными врачами. Также были проведены встречи с представителями ООО «Кошелевский посад», где была достигнута договоренность о покрытии текущих затрат на лечение работников за счет работодателя.

"На данный момент, ответственные ведомства проводят работу над дополнительными выездными мероприятиями для помощи нашим соотечественникам, а именно предлагается создать рабочую группу, в который врачи Республики Узбекистан проведут выездной консилиум при содействии представителей Агентства по внешней трудовой миграции", - отмечается в сообщении.

Министерство занятости трудовых отношений Республики Узбекистан выражает благодарность министерству здравоохранения Самарской области, главным и лечащим врачам Самарской областной клинической больницы и Тольяттинской городской клинической больницы №1 за оказанную помощь гражданам Узбекистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане зарегистрировали 672 абитуриента старше 50 лет
  • Угроза селя в Алматы: эвакуацию отменили
  • 4 нефтяника на вахте в Атырау заразились ВИЧ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×