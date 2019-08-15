ООН запросила $223 млн для оказания гуманитарной помощи жителям Венесуэлы

CA-NEWS (CA) - В ООН представили план помощи жителям Венесуэлы, столкнувшимся с дефицитом продовольствия и другими лишениями в результате политического и социально-экономического кризиса в стране. Он предусматривает предоставление помощи 2,6 млн человек из числа наиболее нуждающихся, включая 1,2 млн детей и подростков. На его осуществление ООН запросила у доноров 223 млн долларов, передает служба новостей ООН.



Средства будут использованы в период до декабря 2019 года. Они пойдут на финансирование 98 проектов гуманитарных учреждений ООН и их партнеров. Эти проекты предусматривают обеспечение венесуэльцев продуктами питания, питьевой водой, средствами гигиены, а также услугами в сфере образования и медицины.

Всего в гуманитарной помощи нуждаются семь миллионов жителей Венесуэлы. Это 25 процентов населения.

Гуманитарная ситуация в Венесуэле в последние месяцы продолжала ухудшаться. В стране регулярно происходят перебои в подаче электричества, водоснабжении, медперсонал в больницах не может нормально выполнять свою работу, многие семьи не могут купить продукты питания. Венесуэла всегда импортировала 75 процентов продуктов питания. В результате кризиса еда стала гораздо менее доступной, импорт сократился.

С 2015 года венесуэльцы в массовом порядке бегут из страны. За это время, по данным УВКБ, Венесуэлу покинули более 3,5 млн жителей.

«Я призываю доноров поддержать этот план. Я также призываю власти Венесуэлы и представителей всех слоев общества и международное сообщество сотрудничать и общими усилиями помогать нуждающимся в поддержке венесуэльцам, в том числе договориться о финансировании плана», - заявил Гуманитарный координатор в Венесуэле Петер Грохманн.

Напомним, что вдобавок к ухудшению экономической ситуации в стране растет политическая нестабильность. Весной в ходе массовых акций протеста в Венесуэле Национальное собрание - парламент страны - объявило своего председателя, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, временным президентом страны. Он пообещал создать переходное правительство и провести новые выборы. США и ряд других стран признали Хуана Гуайдо временным главой государства и призвали президента Венесуэлы Мадуро передать ему власть. Недавно власти США приняли решение блокировать на своей территории все активы правительства Венесуэлы и запретили любые экономические операции с венесуэльскими властями.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что крайне обеспокоена негативными последствиями этих односторонних санкций для жителей Венесуэлы. Она отметила, что в период с 2013 по 2018 год экономика Венесуэлы сократилась на 47,6 процента.