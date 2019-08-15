После пыток в колонии в Заречном арестовали семь сотрудников

CA-NEWS (KZ) - По поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева продолжается работа специальной комиссии, которая была направлена в Учреждение ЛА-155/8 (п.Заречный) Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области после публикации на видеохостинге "YouTube" материалов о применении физической силы сотрудниками колонии в отношении осужденных, сообщает Zakon.kz.



- По результатам служебного расследования в дисциплинарном порядке всего наказано 14 должностных лиц данного Учреждения и Департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области. Вместе с тем, по отрицательным мотивам уволены из органов внутренних дел 7 сотрудников, в том числе 2 заместителя начальника учреждения. Наряду с мерами дисциплинарного характера, Управлением специальных прокуроров Алматинской области в рамках расследования уголовных дел по ст. 146 ч.2 УК РК в отношении 7 сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста с водворением в следственный изолятор. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и курирующий заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области. Необходимо отметить, что сейчас принимается комплекс системных мер по устранению предпосылок к подобным преступлениям и правонарушениям сотрудниками уголовно-исполнительной системы, – сообщил Ерлан Тургумбаев.

Министр также рассказал о ходе проведения служебной проверки по факту обысковых мероприятий проведенных 24-25 апреля текущего года в Учреждении ЛА155/14 Департамента УИС Алматинской области.

По его словам, в результате обысков были обнаружены и изъяты 30 мобильных телефонов, 16 зарядных устройств, 3 наушника, 54 колюще-режущих предмета (лезвие от одноразового станка – 34, щипцы для ногтей – 5, заточенные металлические предметы – 6, ножницы - 9), вещи гражданского образца – 50, самодельные кипятильники – 2. По данному факту в настоящее время проводится служебная проверка.

- Агентством РК по противодействию коррупции по Алматинской области по заявлениям осужденных о пытках проводится расследование. В ходе его расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников событий и лиц их допустивших, – отмечено в сообщении пресс-службы МВД РК.