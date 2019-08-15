РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В сети выложили видео неформальной встречи Бердымухамедова, Медведева и Минниханова

CA-NEWS (TM) -  Видеозапись закулисной встречи (с 51-й секунды) президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Татарстана Рустама Минниханова, к которым позднее присоединился и российский премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовало татарстанское издание «Бизнес Online».

Кадры интересны тем, что туркменское телевидение практически никогда не показывает «живых» переговоров главы государства, а его выступления на заседаниях кабмина и других мероприятиях режутся на монтаже.

Президент Бердымухамедов часто не может подобрать нужные слова, хотя это может быть связано с тем, что русский язык для него не родной. Он рассказал Минниханову, что уже «покатался, оу» не то на корабле, не то на прогулочном катере. К вице-премьеру по транспорту и связи Мамметхану Чакыеву, как вероятно и ко всем остальным подчиненным, глава государства обращается по фамилии и на «ты», подзывая к себе при этом пальцами, отмечают Хроники Туркменистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Граждане еще 20 стран получили возможность въезда в Узбекистан без виз
  • В Узбекистане появятся туристические махалли, кишлаки и аулы
  • Главбух и бухгалтер одной из госучреждений Минсельхоза подозреваются в присвоении и растрате
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×