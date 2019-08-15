В сети выложили видео неформальной встречи Бердымухамедова, Медведева и Минниханова

CA-NEWS (TM) - Видеозапись закулисной встречи (с 51-й секунды) президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Татарстана Рустама Минниханова, к которым позднее присоединился и российский премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовало татарстанское издание «Бизнес Online».

Кадры интересны тем, что туркменское телевидение практически никогда не показывает «живых» переговоров главы государства, а его выступления на заседаниях кабмина и других мероприятиях режутся на монтаже.

Президент Бердымухамедов часто не может подобрать нужные слова, хотя это может быть связано с тем, что русский язык для него не родной. Он рассказал Минниханову, что уже «покатался, оу» не то на корабле, не то на прогулочном катере. К вице-премьеру по транспорту и связи Мамметхану Чакыеву, как вероятно и ко всем остальным подчиненным, глава государства обращается по фамилии и на «ты», подзывая к себе при этом пальцами, отмечают Хроники Туркменистана.