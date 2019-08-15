Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 16 августа

CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 16 августа от чешской компании Windy.com.

Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары +30 (Туркменистан).

Самая низкая температура: на севере Казахстана +18 в Нур-Султане.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 24 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары

Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 16 августа погода будет держаться при следующих температурах:



В Казахстане:

В Кыргызстане:

В Таджикистане:

В Туркменистане:

В Узбекистане: