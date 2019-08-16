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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жалобы учителей Самарканда и Намангана о принудительном труде рассматриваются на республиканском уровне

CA-NEWS (UZ) -  Министерство народного образования расследует сообщения о том, что школьных учителей в Самаркандской и Наманганской областях привлекали к принудительному труду. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Сотрудники службы правового контроля МНО будут расследовать обстоятельства, изложенные в обращениях, и принимать меры против тех, кто совершил такие нарушения в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 16 постановления Президента Республики Узбекистан от 14 августа 2018 года № ПП-3907, строго запрещено вовлекать работников народного образования в работы, не связанных со служебными обязанностями, принудительного труда, в том числе благоустройства и озеленения территорий районов и городов, работы сезонного сельского хозяйства и другие виды работ.

Согласно этому пункту, Генеральной прокуратуре с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан поручено проводить регулярные контрольные мероприятия по соблюдению требований законодательства в целях своевременного выявления и устранения случаев ограничения прав и свобод педагогических работников и обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц.

Кроме того, Министерство народного образования Узбекистана запустило специальный сервис на своем сайте и в мессенджере Telegram – виртуальный инспектор для приема жалоб учителей. Сотрудники системы могут подавать заявления о принудительном труде, нарушении их прав или о различных денежных сборах на сайте uz.uzedu.uz или обратиться по горячей линии по номеру +998 99 988 10 06.

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