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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Туркменистана выделили продуктовую помощь родственникам умершего солдата

CA-NEWS (TM) -  После сообщения Радио Азатлык о смерти солдата, служившего в вооруженных силах Туркменистана и бедственном положении его семьи, власти страны предоставили родственникам покойного небольшую продовольственную помощь.

Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде со ссылкой на родственников погибшего солдата.

«Семье покойного солдата Сулеймана Оразова оказали небольшую помощь для того, чтобы они могли справить 40 дней и другие поминки. Им принесли одного барана, 50 килограммов риса, один мешок яблок, 20 литров хлопкового масла 2 сорта», - сообщил 14 августа корреспондент Азатлыка.

29 августа Азатлыку стало известно о судьбе 19-летнего Сулеймана Оразова, тело которого было передано семье с удалёнными внутренними органами и мозгом. За день до передачи тела, власти связались с родственниками и сообщили, что он умер от отравления.

По словам корреспондента Азатлыка, продовольственная помощь была организована войсковой частью №2108 в Серхетабаде (бывший Кушка-ред.), где служил покойный. Также корреспондент добавил, что семье солдата власти обещали оказать денежную помощь в размере 20 тысяч манатов, но пока эта помощь не предоставлена.

​Для справки, согласно 19-статьи Правового статуса военнослужащих Туркменистана, в случае смерти военнослужащих при исполнении своих обязанностей, членам семьи, являющимся наследниками покойного, должно быть выплачено единовременное пособие в десятикратном размере годовой заработной платы умершего.

По словам корреспондента, когда в конце прошлого месяца привезли тело солдата, мать и родственники обнаружили, что его живот был вспорот и зашит грубым образом, а внутренние органы удалены, на спине покойного были несколько отверстий, которые были закрыты кусками тряпки, также у него была вскрыта черепная коробка и удален мозг. Причины удалённых органов, мозга и отверстий на спине родственникам не объяснили. Представители власти заставили похоронить солдата в тот же день.

По этой причине, мать и родственники Оразова с большим сомнением отнеслись к официальной версии смерти парня из-за отравления. Требования родственников провести повторную судебно-медицинскую экспертизу не были удовлетворены.

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