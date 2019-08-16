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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В России скончался один из 58 узбекистанцев, госпитализированных после отравления под Самарой
Продолжение: 69 мигрантов из Узбекистана могли отравиться в Самарской области крысиным ядомПредыстория: 58 из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии в больнице

CA-NEWS (UZ) -  Один из четырех узбекистанцев, находившихся в отделении реанимации Тольяттинской городской клинической больницы, скончался 14 августа, передает centralasian.org.

Информацию о смерти в Тольяттинской городской клинической больнице 26-летнего О.С. сообщил один из его соотечественников. После эту информацию подтвердили в приемной больницы.

– В отделении реанимации находились два человека. Оба граждане Узбекистана. Вчера вечером один из них скончался. Его тело, насколько мне известно, до сих пор находится в больнице, – сказал 15 августа не представившийся сотрудник приемного отделения.

Исполняющий обязанности главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №1 Леонид Разливинский говорил, что граждане Узбекистана отравились Зоокумарином (пестицид, использующийся для обработки семян от вредителей и дератизации (уничтожения крыс) – Ред.).

Российские врачи говорят, что для лечения узбекистанцев потребуется еще несколько месяцев.

По словам друга покойного мигранта, приехавшие 14 августа из Москвы врачи-токсикологи поручили немедленно отправить оставшихся в отделении реанимации пациентов в российскую столицу. Эту информацию подтвердил врач Тольяттинской городской клинической больницы.

По его словам, узбекистанцы, находившиеся в тяжелом состоянии, уже отправлены в Москву и в настоящее время находятся под контролем ведущих токсикологов России.

​По словам и.о. главврача Тольяттинской городской клинической больницы №1 Леонида Разливинского, по состоянию на 14 августа, в его больнице остаются 39 человек.

Еще 14 узбекистанцев находятся в Самарской областной клинической больнице, четыре мигранта отправлены в Москву.

Все отравившиеся под Самарой мигранты являются уроженцами Ханкинского района Хорезмской области.

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