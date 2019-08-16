В Индии задержаны обвиняемые в групповом изнасиловании гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 31-летняя гражданка Узбекистана, приехавшая в Дели к парню-индусу после знакомства с ним в социальных сетях, стала жертвой группового изнасилования. Об этом сообщили родственники девушки в Ташкенте, передает centralasian.org. Индийские СМИ также написали об этом случае.

Как говорит одна из родственниц изнасилованной девушки, она познакомилась с парнем-индусом в Facebook'е, а в июне этого года поехала к нему в Дели.

– Она познакомилась с ним после Нового года, переписывались в соцсетях. Потом родственники собрали ей деньги на дорогу и два месяца назад отправили в Дели. В субботу она позвонила вся в слезах и сказала: «Меня избили и изнасиловали». После этого мы обратились в Министерство иностранных дел Узбекистана, но пока они не ответили нам, – говорит родственница изнасилованной узбекистанки.

Ряд индийских СМИ, в частности, ведущие телеканалы 12 августа сообщили, что гражданка Узбекистана стала жертвой группового изнасилования.

Корреспондент India-TV сообщил с места события, что двое из трех мужчин, участвовавших в групповом изнасиловании узбекистанки, были задержаны в минувший понедельник в районе Vasant Kunj на западе Дели. «Однако лиц, участвовавших в групповом изнасиловании гражданки Узбекистана, может быть больше», сообщил корреспондент телеканала.

Как сообщило индийское информагентство Bharat AAJTAK, «10 августа парень-индус, с которым узбекистанка познакомилась в соцсетях, насильно посадил ее в машину и отвез как минимум к двум своим друзьям. В понедельник, 12 августа, гражданка Узбекистана обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что вначале парни избили ее, а потом изнасиловали».

Отметим, что это не первый случай группового изнасилования гражданок Узбекистана в Индии. В 2017 году в районе Масудпур в Дели гражданка Узбекистана была избита и изнасилована своим бывшим парнем и еще четырьмя мужчинами. Тогда сообщалось, что и эта жертва группового изнасилования познакомилась с парнем-индусом в соцсетях.