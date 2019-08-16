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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как в Оксфорде. Стоимость обучения в частных школах Монголии
Oxford University
Oxford University

CA-NEWS (MNG) -  Обучение в некоторых частных монгольских школах стоит столько же, сколько и обучение в Оксфордском университете, одном из самых престижных мест обучения в мире. Выпускники частных монгольских школ затем в основном поступают в известные университеты мира.

Самой дорогой частной школой Монголии является Международная школа Улан-Батора (International School of Ulaanbaatar), стоимость которой составляет 73 млн тугриков ($27 тысяч).

Стоимость обучения на бакалавриате Оксфорда составляет: 24750 £ ($29 тыс.).

Стоимость обучения на магистратуре Оксфорда: 25387 £ (30 тыс.).

1. «International School of Ulaanbaatar»

Самая дорогая международная школа в Монголии - регистрационный сбор составляет 150 долларов США и дополнительно 4500 долларов США для резервного фонда.

Начальные классы - 21 000 долларов США (56 млн тугриков);

Средние классы - 25 600 долларов США (68 млн тугриков);

Старшие классы - 27 300 долларов США (73 млн тугриков).

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2. «British School of Ulaanbaatar»

Эта школа предлагает образовательную программу от дошкольного до 13-го года для учащихся всех национальностей, желающих учиться по британской национальной школьной программе.

Регистрационный взнос стоит 150 долларов США.

Начальные классы - 10.000-14.970 долларов США (27-40 млн.тугриков);

Средние классы - 16,680-17,920 долларов США (45-48 млн.тугриков);

Старшие классы - 17,920-19,350 долларов США (48-52 млн.тугриков).

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3. «American School of Ulaanbaatar»

Частная школа имеет международную аккредитацию от Западной ассоциации школ и колледжей (WASC), расположенной в Калифорнии, США.

Начальные классы - 16 миллионов тугриков ($6 тыс.);

Средние классы - 20 миллионов тугриков ($7,5 тыс.);

Старшие классы - 24 млн тугриков ($9 тыс.).

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«Hobby School of Ulaanbaatar»

Первая независимая национальная школа в стране - Школа Hobby School of Ulaanbaatar была основана в 1994 году.

Начальные классы - 9 млн 192 тыс. 960 тугриков ($3,4 тыс.);

Средние классы - 10 млн 342 тыс. тугриков (3,9 тыс.);

Старшие классы - 10 млн 910 тыс. 610 тугриков (4,1 тыс.).

«Goethe School»

В финансируемой Германией школе Гете преподаются уроки немецкого и английского языков.

Начальные классы - 5 миллионов тугриков ($1,8 тыс.);

Средние классы - 6 миллионов тугриков ($2,2 тыс.);

Старшие классы - 6,5 млн. тугриков ($2,4 тыс.).

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