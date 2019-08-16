VIP-каникулы: где и как отдыхали депутаты парламента Таджикистана этим летом

CA-NEWS (TJ) - Таджикские депутаты вернулись с летних каникул и с 16 августа будут работать в профильных комитетах и комиссиях. Последняя для нынешнего состава парламента Таджикистана сессия начнет работу 1 октября.

15 августа у депутатов Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана, закончились летние каникулы и начались рабочие будни в столице.

«Если Вы думаете, что депутаты свои каникулы проводят за границей и на берегу моря, глубоко ошибаетесь», уверяют депутаты. Однако осведомленные источники Радио Озоди сообщают, что этим летом местом отдыха многих таджикских депутатов стала китайская провинция Хайнань.

Некоторые депутаты были замечены на отдыхе в Дубае.

Ряд народных избранников согласились рассказать Радио Озоди, чем занимались в свой отпуск.

Депутат от правящей Народной- Демократической партии Таджикистана Хаёт Одинаев отметил, что ему приходилось работать на приусадебном участке. «Какой отдых? Я занимался земледелием. Я и на отдыхе служу народу и своему району. Правда, как всегда, много читал», - сказал народный избранник.

Хаёт Одинаев, доктор экономических наук, бывший ректор Таджикского национального университета, избран депутатом парламента от избирательного округа Хамадони.

Азизмухаммад Холмухаммадзода свои каникулы провел среди родных и близких в селе Понгоз Аштского района. «Зачем ехать заграницу, у нас очень красивое село. Я был с народом, участвовал в мероприятиях, одним словом, каникулы прошли прекрасно», - отметил депутат Маджлиси намояндагон.

Народный избранник из столичного округа Исмоили Сомони Хайрулло Суфиев отдыхал в санатории «Бахористон», который расположен в Кайраккуме на берегу Таджикского Моря.

А депутат и председатель Партии экономических реформ Олимджон Бобоев предпочел отдохнуть и подлечиться в санатории «Шаамбары», в 20 километрах от столицы: "Я за 12-дневное лечение заплатил 1500 сомони, остальное - профсоюз. Каждый депутат по-своему проводит каникулы. А кто из них отдыхал за границей - мне неизвестно".

По словам депутата Маджлиси намояндагон Саидджафара Усмонзода, зарплата в 5 тыс. сомони (более $500) не позволяет народным избранникам жить на широкую ногу и проводить отпуск в заморских курортах. «В дни летних каникул я находился в столице - прошел медосмотр и занимался домашними делами. Отдыхать было некогда. За все эти годы, работая в парламенте, я ни разу не проводил свои каникулы за границей», - говорит Усмонзода.

Некоторые народные избранники отказались рассказать, чем они занимались в свой отпуск.

Тем временем некоторые пользователи соцсетей отметили, что «таджикские депутаты вернулись из каникул на очередные каникулы».

Нижняя палата парламента Таджикистана состоит из 63 депутатов, при этом 22 депутата избираются по партийным спискам, 41 — по одномандатным избирательным округам. 76% депутатов нижней палаты – члены правящей НДПТ. Представителей 5 других политических партий, присутствующих в парламенте, также считают проправительственными.

Шестая сессия нижней палаты пятого созыва, кстати, последняя сессия нынешнего состава парламента, начнет работу 1 октября. С 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях.

Очередные выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана состоятся в начале весны 2020 года.