В Казахстане эвакуировали россиянку, пострадавшую при сходе лавины в горах

CA-NEWS (KZ) - Спасатели Восточно-Казахстанской области 15 августа эвакуировали на вертолете гражданку России, получившую травму при сходе лавины во время восхождения на гору Белуха, сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

"Группа альпинистов из России проводила восхождение на гору Белуха. В результате самопроизвольного схода лавин одну из участниц группы - 63-летнюю жительницу Тюмени зацепило потоком снега. Женщина осталась жива, однако получила различные ушибы и травмы", - говорится в сообщении ведомства.

У пострадавшей диагностировали перелом руки. Для оказания помощи на вертолете МИ-8 выдвинулась группа спасателей и медиков.

На борту вертолета медики Центра медицины катастроф осмотрели пострадавшую и наложили шину. После этого ее транспортировали в больницу города Усть-Каменогорск. Остальные участники группы вернулись в свой лагерь.