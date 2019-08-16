В Ташкенте женщина с грудным ребёнком разбила дверь автобуса за отказ на просьбу остановиться в неположенном месте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте женщина с грудным ребёнком на руках пинками разбила стеклянную часть двери автобуса за отказ водителя остановиться в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".

14 августа женщина пассажир начала требовать остановить автобус в неположенном месте, точнее - на мосту над Чирчиком, недалеко от рынка Куйлюк. "Водитель разъяснил ей, что остановка на этом месте является несанкционированной и может быть опасна для ее жизни. Однако, никакие доводы не были достаточны для пассажира", - отмечается в сообщении ведомства.

В руках у женщины был грудной ребенок, который в следствие резких движений матери и её криков начал громко плакать, что ещё больше накаляло напряженную атмосферу в салоне. Несмотря на все попытки водителя объяснить пассажиру ситуацию, женщина продолжила требовать остановить автобус на очень высоких тонах, затем пнув несколько раз стеклянную часть двери автобуса, разбила её.

Этим она подвергла свою жизнь и жизнь других пассажиров опасности. Сломав автобусные стекла женщина повредила и себя.

Компетентные органы были информированы для изучения этой ситуации.