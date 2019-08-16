В Монголии перенесено новое правило о делении на три зоны дорожного движения столицы

CA-NEWS (MNG) - Новое правило трехзонного регулирования дорожного движения Улан-Батора должно было задействовать с 15 августа, передает Montsame.



Однако на основании проведенного опроса среди горожан решено отложить вступление в силу этого правила на неопределенный срок, сообщил руководитель столичных проектов в дорожно-транспортой сфере Улан-Батора Б.Отгонсух.

По его словам, опросом были охвачены 13 тыс.жителей столицы, из которых 60% не поддержали новое правило регулирования столичного дорожного движения.

Напомним, что новое изменение в правила дорожного движения было направлено на сокращение растущего количества правонарушений и неоплаченных штрафов в столице в целях снижения пробок и рисков ДТП на столичных дорогах, должно было введено поэтапно и предусматривало запрет для водителей, имеющих на счету правонарушения ПДД, и на автомобилях, не соответствующих техническим требованиям, участвовать в дорожном движении в столичных зонах А и В, а правонарушители должны были привлекаться к ответственности.