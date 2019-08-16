ФСБ пытается депортировать в Таджикистан активиста оппозиционной группы "24" Исмоила Холова, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Российский правозащитный центр «Мемориал» заступился за Исмоила Холова, уроженца Таджикистана, которого ФСБ пытается депортировать в Таджикистан. Правозащитники уверены, что Холова на родине ждут пытки за его оппозиционные взгляды. Исмоил Холов – активист запрещенной в Таджикистане оппозиционной «Группы 24» («Гурухи 24»). Холов уже был задержан в 2015 году в Москве по запросу властей Таджикистана и провел полгода в СИЗО. Тогда российские власти воздержались от его экстрадиции в Талжикистан, но сейчас пытаясь выдворить его из России, Холову аннулировали вид на жительство и запретили въезд в страну, сообщает Ахбор.

Несколько лет назад власти Таджикистана объявили в международный розыск своего гражданина Исмоила Холова, заподозрив его в связях с признанным экстремистским оппозиционным движением «Гурухи 24». Холов открыто критикует правящий режим в своей родной стране, но отказывается называть себя экстремистом. В 2015 году российские власти не выдали Холова Таджикистану, а спустя четыре года вдруг передумали — аннулировали вид на жительство, запретили въезд в страну. Все суды Холов пока проигрывает, а на все вопросы получает один ответ — «государственная тайна».

Гражданин Таджикистана Исмоил Холов перебрался в Ивановскую область в 2011 году. Все члены его многодетной семьи — граждане России: жена Дилафруз, 17-летний сын Изатулло, и три дочери — 15-летние Зухра и Фотима и 9-летняя Рохила.

Семь лет назад Холов получил вид на жительства сроком до 2022 года. В 2018 году МВД аннулировало его со ссылкой на некий служебный документ ФСБ: те написали, что мужчине закрыт въезд в Россию до 2057 года. Решение стало основанием для отказа в получении гражданства России и для принятия решения о депортации.

Адвокат сети «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал» Ирина Соколова делала запросы, пытаясь узнать, на каком основании ФСБ вдруг запретила Холову въезд в Россию. Все, что ответила спецслужба, — «запрашиваемые сведения не могут быть представлены». В 2015 году власти Таджикистана уже пытались заполучить Холова (в иной процессуальной форме — экстрадиции). Они объявили его в международный розыск. Холова задержали в Москве, и полгода, с июня по декабрь, он провел в столичном СИЗО № 4. Российская Генпрокуратура сначала отказалась продлевать срок содержания Холова под стражей, а спустя пару месяцев, уже в 2016 году, и вовсе отказала властям Таджикистана в его выдаче.

На родине в отношении Холова возбудили дело по ч.2 ст.307. Его обвиняют в причастности к оппозиционному движению «Гурухи 24». В октябре 2014 года Верховный суд Таджикистана запретил это движение, признав его «экстремистским». По словам Холова, сейчас власти Таджикистана «всех оппозиционеров будут инициировать с этой группой: проводить показательные процессы, выносить максимальные сроки наказания, применять пытки».