В Душанбе пройдет региональная конференция по снижению риска бедствий

CA-NEWS (TJ) - Региональную конференцию по снижению риска бедствий и реализации Сендайской рамочной Программы по снижению риска бедствий 2015-2030 в рамках проекта «Укрепление системы управления риском бедствий в Таджикистане» пройдет 21 августа в городе Душанбе, передает Avesta.



Конференцию проведет Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана и Швейцарским агентством по сотрудничеству и развитию.

В мероприятии примут участие руководители агентств и министерств по чрезвычайным ситуациям из Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители ПРООН, КЧС, посольств и международных организаций.

В конференции планируется участие г-жи Мами Мизутори, специального представителя генерального Секретаря ООН по вопросам снижения рисков бедствий, и главы офиса ООН по снижению рисков бедствий.

Также ожидается участие заместителя помощника генерального секретаря ООН, главы Департамента ПРООН по кризисному реагированию на кризисы, г-жи Асако Окай.