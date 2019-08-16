В Японии бушует тайфун

CA-NEWS (CA) - В результате тайфуна №10 в западной части Японии один человек погиб, 49 получили травмы, и еще один числится пропавшим без вести. Власти опубликовали предупреждения о возможности оползней, ураганов, высоких волн и выхода рек из берегов во многих районах, передает NHK.



Метеорологическое управление Японии говорит, что тайфун движется на север, неся с собой ливневые дожди.

В ряде районов уровень осадков достиг 800 миллиметров. В пятницу ожидаются еще более сильные дожди на обширной территории вдоль Тихоокеанского побережья.

Авиакомпании рекомендуют пассажирам проверять информацию о рейсах по Интернету.