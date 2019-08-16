Почти 4 000 детей в Конго потеряли родителей или опекунов в результате эпидемии лихорадки Эбола

CA-NEWS (CA) - Детский фонд ООН сообщил, что почти 4 000 детей в Демократической республике Конго стали сиротами или были оставлены родителями или опекунами в результате эпидемии лихорадки Эбола.

ЮНИСЕФ говорит, что более 1 300 детей потеряли одного или обоих родителей из-за этой болезни после начала вспышки эпидемии чуть больше года назад, передает NHK.

По данным ЮНИСЕФ, более 2 400 детей были разлучены с родителями и опекунами. Эти дети были либо оставлены на время, пока их родители или опекуны проходили анализы и лечение, либо изолированы по причине вступления в контакт с инфицированными.

Детский фонд сообщает, что многим детям необходима продовольственная помощь. Они также сталкиваются с дискриминацией из-за подозрений, что они могут быть носителями инфекции.