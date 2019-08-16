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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Школьную форму в столице Туркменистана начали продавать в рассрочку

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде открылись школьные ярмарки, но покупателей там практически нет. Поэтому магазины предлагают школьные товары в рассрочку на три месяца, сообщают Хроники Туркменистана.

По мере приближения учебного года владельцам магазинов стало очевидно, что покупательная способность большей части населения остается низкой, поэтому возрастает риск не распродать школьную форму и принадлежности и понести убытки.

Чтобы минимизировать потери, магазины предлагают школьные товары в рассрочку на три месяца. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие у клиента работы и размер его зарплаты. После этого выбранный товар можно забрать даже без залога.

Единственным ограничением является сумма покупки, она не должна превышать месячный заработок покупателя.

Объявления о возможности приобрести товары к школе в рассрочку работники торговых центров развешивают в подъездах жилых домов.

Как отмечает издание, в предыдущие годы подобные акции не проводились.

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