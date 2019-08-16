В Ташкенте замглавы администрации района набросился на журналистов и сломал им технику

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте заместитель главы Алмазарского района Абдурасул Вахабов набросился на прибывших к нему журналистов, требуя перестать снимать его на видео, и разбил штатив видеотехники. Об этом сообщило Kun.uz.

14 августа в целях изучения поступившего к ним обращения корреспонденты Kun.uz посетили Алмазарский район столицы.

В обращении представители одной их строительных компаний сообщили, что в махалле «Иброхим ота» они построили несколько 2-этажных домов для малообеспеченных семей. За работу компания должна была получить 1,5 млрд сумов ($166 тыс), но с января 2018 года хокимият Алмазарского района все еще не заплатил 800 млн сумов (около $89 тыс).

Когда журналисты поехали в администрацию района, во время встречи заместитель главы Алмазарского района Абдурасул Вахабов потребовал не снимать его на видео и набросился на оператора. При этом сотрудник ОВД и другие представители хокимията наблюдали за его действиями в стороне. "В результате своего агрессивного поведения Абдурасул Вахабов сломал штатив оператора. Заместитель хокима себя вел неадекватно", - сообщило издание.

В сообщении отмечается, что это не первый инцидент с участием заместителя районного хокима. В январе текущего года Абдурасул Вахабов уже нападал на оператора этого же издания.

Согласно закону «О защите профессиональной деятельности журналиста», права, честь и достоинство журналиста охраняются законом. Государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности.

Несмотря на это, в реальности представители СМИ в стране часто сталкиваются с преградами и притеснениями в ходе выполнения своей работы.