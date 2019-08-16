Милиция Ташкента силой задержала женщин, торговавших на рынке

CA-NEWS (UZ) - В сети распространилось видео, как милиция Ташкента силой задержала женщин, торговавших на стихийном рынке, расположившись прямо на земле.

Как сообщили очевидцы, действие происходит на рынке в Аккурганской районе Ташкентской области. На видео видно, как толпа людей окружила сотрудников правоохранительных органов, пытающихся затащить молодую женщину в милицейский автозак.

Одна из задержанных впоследствии падает без чувств на землю, и, по всей видимости, её сын-подросток пытается привести в чувство. Ранее этот мальчик пытался защитить мать от сотрудников милиции, которую тащили женщину в машину.

В соцсетях видео вызвало многочисленные обсуждения и недовольства пользователей, которые подчеркнули, что силовики применили силу к женщинам, которые "пытаются прокормить свои семьи таким образом".

На момент публикации материала комментариев от официальных органов по поводу инцидента не было.