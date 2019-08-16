В Туркменистане уволенные прокуроры продавали бензин в Узбекистан

CA-NEWS (TM) - 7 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов с формулировкой «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» уволил прокуроров Байджана Байджанова и Тойлымырата Егенова. Причины, по которым они были освобождены от должностей, выяснили корреспонденты «Хроники Туркменистана» в Лебапском велаяте.

Байджанов, занимая должность прокурора Койтендагского этрапа Лебапского велаята, оформил на себя и своих близких пять жилых домов, принадлежащих Службе коммунального хозяйства. Он также списал и продал по остаточной стоимости частному лицу три трактора «Беларусь», принадлежащие сельхозобъединению этрапа. Покупателями техники оказались родственники прокурора, проживающие в городе Байрамали.

Пользуясь служебным положением прокурор этрапа Довлетли Лебапского велаята Егенов приобрел в собственность два дома, принадлежащих Службе коммунального хозяйства этрапа. Кроме того, Егенов имел вторую жену, для которой купил 4-комнатную квартиру в центре города Атамурат.

Байджанов и Егенов также имели совместный бизнес. Они владели стадом мелкого рогатого скота в 380 голов, из которых 200 принадлежало Байджанову, а 180 – Егенову. Для ухода за животными были наняты четыре пастуха с зарплатой по 1000 манатов. За Байджанова зарплату пастухам выплачивали сельскохозяйственные объединения Магтымкули и Азатлык Койтендагского этрпап, за Егенова – сельскохозяйственное объединение Дашрабат этрапа Довлетли.

Прокуроры также занимались контрабандой сигарет из соседнего Узбекистана. Сигареты российского производства провозились через границу с Узбекистаном на участке города Талимарджан, который разделен туркмено-узбекской границей. Ввезенные сигареты передавались в частные магазины для дальнейшей продажи.

Особенное внимание следственных органов привлек тот факт, что прокуроры, пользуясь близостью границы, наладили поставки в соседнюю страну туркменского бензина. За три месяца в Узбекистан было продано около 280 тонн бензина марки А92 из лимита, выделенного этрапам Довлетли и Койтендаг. По данному дело следствие также проводит узбекская сторона.