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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоялась встреча главы МИД Таджикистана и посла Пакистана

CA-NEWS (TJ) -  16 августа в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял Посла Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Имрана Хайдара, сообщает МИД РТ.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы расширения двусторонних таджикско-пакистанских отношений.

Глава внешнеполитического ведомства страны пожелал новому Послу Пакистана успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.

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