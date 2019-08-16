В Душанбе состоялась встреча главы МИД Таджикистана и посла Пакистана

CA-NEWS (TJ) - 16 августа в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял Посла Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Имрана Хайдара, сообщает МИД РТ.



В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы расширения двусторонних таджикско-пакистанских отношений.

Глава внешнеполитического ведомства страны пожелал новому Послу Пакистана успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.