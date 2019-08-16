В Душанбе состоялась встреча главы МИД Таджикистана и посла Пакистана
- Таджикистан, политика
- 16:00, 16 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - 16 августа в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял Посла Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Имрана Хайдара, сообщает МИД РТ.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы расширения двусторонних таджикско-пакистанских отношений.
Глава внешнеполитического ведомства страны пожелал новому Послу Пакистана успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.