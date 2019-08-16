Строительство единственного в Центральной Азии завода про производству минеральной ваты началось в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В Ангренской свободной экономической зоне (Узбекистан) началось строительство нового завода ANGREN INSULATION, единственного в Центральной Азии по производству минеральной ваты. Об этом 15 августа сообщило УзА.

В сообщении отмечается, что в строительство завода, возводимого в сотрудничестве с Китаем, будет инвестировано более 40 миллионов долларов. Запуск завода, на котором будут работать 300 человек, запланирован на 2020 год. Завод будет оснащен автоматизированными линиями производственной мощностью более 50 000 тонн готовой продукции.

Как известно, минеральная вата является важным и альтернативным энергосберегающим продуктом в Центральной Азии.

«Использование минераловатной теплоизоляции во время строительства значительно повышает энергоэффективность любого здания. Использование минеральной ваты строительными компаниями и населением может помочь сэкономить не менее 10 миллиардов кубометров природного газа в год. Этот объем сэкономленного природного газа стоит около 1 миллиарда долларов», - пишет УзА.