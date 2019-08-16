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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отмечается очередной рост цен на продукты

CA-NEWS (TM) -  Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Туркменистане, в настоящее время в столице подорожали практически все продукты, наряду с этим в столичных государственных магазинах исчезли яйца и морковь, а в некоторых областях куриные ножки.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Туркменистане, на рынках эти продукты продаются по более высокой цене. "Исчезла морковь, а в коммерческих продается по 6,6 манат за килограмм, исчезли и яйца в госмагазинах, а в коммерческих по 0,8 манатов за 1 штуку", - сообщает 15 августа корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Несколько дней назад стоимость моркови на рынках не превышала 3 манатов за килограмм. (офиц.курс доллара к манату - 1:3,5)

В государственных магазинах в Туркменистане населению предлагаются основные продукты питания по фиксированной цене, на рынках и в коммерческих магазинах стоимость этих продуктов в несколько раз выше. Как сообщает корреспондент Азатлыка, в эти дни цена куриных яиц, исчезнувших с прилавков госмагазинов, на рынке почти в два раза дороже.

По его словам, в настоящее время в государственных магазинах нет в продаже куриных ножек, но этот товар продается на рынке по цене на 20% выше "фиксированной стоимости" в госмагазине.

Наряду с дефицитом продуктов в госмагазинах наблюдается рост цен на многие продукты на столичных рынках.

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