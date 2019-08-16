Полицейские устроили облаву на таджикских и узбекских мигрантов на Москворецком рынке

CA-NEWS (UZ) - Десятый день мигранты из Таджикистана и Узбекистана, работающие на Москворецком рынке, подвергаются невероятному давлению со стороны московской полиции. Об этом Радио Озоди сообщили сами мигранты, которые отправили видесюжет с очередной полицейской «облавы».

Московская полиция пока не прокомментировала ежедневные рейды на рынке, однако некоторые сотрудники сказали, что на Москворецком идут облавы на нелегальных мигрантов.

Москворецкий рынок был построен в 1965 году. На рынке можно приобрести не только строительные материалы, но и продукты. Сотни мигрантов из Таджикистана и Узбекистана работают здесь продавцами, носильщиками и уборщиками.

Автор видео сообщил, что в основном полицейские задерживают таджикских и узбекских мигрантов. По его словам, полиция действует грубо, задержанных фактически закидывают в полицейские автобусы, некоторых избивают на глазах посетителей рынка.

На видеокадрах видно, как местные женщины гневно обрушиваются на полицейских. «Вам нужно арестовывать преступников, которые нападают на торговцев, а не мигрантов, которые зарабатывают кусок хлеба честным трудом», говорит одна из женщин.

Другая женщина возмущена тем, что “полицейские при задержании сильно ударили мигранта головой об автобус». «Что это за беспредел. Он же не оказывал никакого сопротивления. Вы, что животные? Где написано, что нужно избивать задержанных, покажите нам! Вы что, с ума сошли?».

По словам мигрантов, во время «облавы» некоторые мигранты получили серьезные ушибы. Судьба многих из задержанных мигрантов неизвестна. Некоторых отправили в миграционный центр в Сахарово, несколько человек депортированы на родину, говорят наши собеседники.

По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся более одного миллиона граждан Таджикистана. Большинство таджикских мигрантов трудятся в сфере торговли и строительного сектора. В прошлом граждане Таджикистана нередко становились жертвами местных националистов-скинхедов.