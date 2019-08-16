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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Костанайский суд рассмотрит апелляцию по делу изнасилования пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго" в закрытом режиме

CA-NEWS (KZ) -  Костанайский областной суд сообщает о назначении даты рассмотрения апелляционных жалоб по делу об изнасиловании в Тальго, передает пресс-служба облсуда.

Костанайский областной суд информирует о поступлении апелляционных ходатайств Костанайского транспортного прокурора и апелляционных жалоб осужденного К., адвокатов осужденных и потерпевшей К. по уголовному делу об изнасиловании проводниками Тальго.

Уголовное дело принято к производству суда апелляционной инстанции и судебное заседание назначено на 22 августа на 10.00 часов.

Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

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