Водитель ташкентского автобуса: «Пассажирка пыталась выбросить ребенка через разбитую дверь»

CA-NEWS (UZ) - Водитель ташкентского автобуса № 99 дал пояснения по произошедшему инциденту 14 августа, когда пассажирка с младенцем на руках требовала остановить автобус в неположенном месте и в порыве истерики разбила дверь автобуса. Об этом сообщается в телеграм-канале Passtranscontrol.

Как сообщалось ранее, пассажирка попросила его открыть двери автобуса на мосту, во время движения.

"После моих объяснений о том, что высадка пассажиров здесь запрещена, женщина стала оскорблять меня, отвлекая от вождения, затем, разбила дверное стекло ногой, перепугав ребенка и все остальных пассажиров. После этого она попыталась выбросить своего ребенка через разбитую дверь и пролезть в нее сама", – говорит водитель в видеоролике.

Напомним, ранее "Тошшахартрнасхизмат" сообщил, что компетентные органы были информированы для изучения этой ситуации.







