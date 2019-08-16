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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере четыре человека погибли, не менее 15 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в пятницу днём в одной из мечетей пакистанского города Кветта (северо-западная провинция Белуджистан), передаёт РИА Новости.

Согласно предварительным данным, речь идёт о взрыве бомбы, которая заранее была заложена в здании мусульманского храма одним из посетителей. К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницы. Район взрыва оцеплен, полиция ведёт поиски преступника.

Пока ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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