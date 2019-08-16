Число безработных в Монголии сократилось на 2.7%

CA-NEWS (MNG) - По данным Национального статистического комитета Монголии (НСК), число зарегистрированных безработных в масштабе страны составляет 22.4 тыс.чел, передает Montsame.



Против прошлого года это число сократилось на 106 чел., а по сравнению с прошлым месяцем на 2,7% или на 631 человека.

Если за первые 7 месяцев текущего года в службах занятости Улаанбаатара и аймаков зарегистрировались 45.8 тыс. новых безработных, то за этот же период трудоустроены 11.6 тыс.безработных и сняты с учета 36.8 тыс.чел, не занимающихся активным поиском работы.

Кроме того, в масштабе страны в прошлом месяце зарегистрировались 6272 чел. в службах занятости, из которых 57% составляют лица, освобожденные или уволенные с работы.

Всего 27,9% зарегистрированных безработных имеют степень бакалавра или же диплом о высшем образовании, 4.5% - среднее специальное образование, 7,2% - техническое или профобразование, 49,3% - полное среднее образование, 2,6% - начальное образование и 0.9% - степени магистра/доктора.