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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана сознался в оказании помощи «Исламскому государству»

CA-NEWS (UZ) -  Азизжона Рахматова, который переехал из Узбекистана в штат Коннектикут, могут приговорить к 15 годам заключения, сообщает "Голос Америки".

Азизжон Рахматов, 32-летний гражданин Узбекистана, ныне житель Нью-Хейвена, штат Коннектикут, признал вину в сговоре для оказания материальной поддержки террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в опубликованном 15 августа сообщении Министерства юстиции США.

Согласно судебным материалам, сообщники Рахматова – Абдурасул Джурабоев и Ахрор Сайдахметов (в сообщении Минюста их гражданство не указывается) планировали уехать в Сирию, чтобы вступить там в ряды боевиков «ИГ»). Рахматов и еще один обвиняемый, проходящий по делу - Аброр Хабибов – обсуждали друг с другом планы оказать финансовую помощь своим друзьям, уезжающим в Сирию. Обвинение утверждает, что они хотели передать Сайдахметову деньги для оплаты его поездки и покупки огнестрельного оружия в Сирии.

Рахматов также признался в том, что он планировал обратиться к другим людям для сбора денег на поездку Сайдахметова. За день до его вылета в Сирию Рахматов перевел на банковский счет Акмаля Закирова 400 долларов. Предполагалось, что Закиров затем отдаст эти деньги Сайдахметову.

Джурабоев, Сайдахметов, Хабибов и Закиров ранее признали свою вину в сговоре для оказания помощи исламистам в Сирии. Джурабоева и Сайдахметова уже приговорили к тюремному заключению – каждый из них проведет в тюрьме 15 лет. Хабибов и Закиров пока ожидают вынесения приговора.

Если Азизжона Рахматова признают виновным в преступлениях, вменяемых ему в вину, ему также грозит до 15 лет заключения, сообщают в Министерстве юстиции.

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