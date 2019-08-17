Жительница Алматы прошлась по крылу летящего самолета в США

CA-NEWS (KZ) - Жительница Алматы Бекзат Муханова стала первой казахстанкой, освоившей wing walking. Она прошлась по крылу летящего самолета и сняла это на видео, передает Tengrinews.kz.
27-летняя Бекзат Муханова решилась на необычный полет на самолете. Когда воздушное судно набрало высоту, девушка, пристегнутая к тонкому страховочному тросу, вышла из кабинки пассажира, взобралась на верхнее крыло самолета, а затем "прогулялась" по обоим крыльям.
В интервью девушка призналась, что на подвиг ее вдохновила фотография основателя компаний Tesla и SpaseX Илона Маска, стоящего на крыле самолета.
"Только у него была не прогулка, а просто полет. Это когда человека на земле прикрепляют, с ним взлетают, совершают трюки и спускают. Потом я узнала про академию Mason Wing Walking в США, там обучают прогулке по крылу самолета - это называется wing walking. Год назад я поняла, что хочу это совершить, начала копить деньги, планировать. В этом году у меня получилось полететь в Штаты. Добраться до академии тоже стало квестом - из Сиэтла нужно сесть на пароход, потом на автобус, потом поймать такси. И через четыре часа оказываешься в маленьком городке Sequim", - рассказала Бекзат.
Видео своего полета девушка опубликовала в Instagram.
Бекзат живет в Алматы, работает менеджером в аудиторской компании "большой четверки". Девушка рассказала, что каждый год старается совершить что-то, чего боится, на что, по ее мнению, у нее не хватит сил. В прошлом году Бекзат прошла альпинистскую школу в Северной Осетии и совершила альпинистское восхождение на Эльбрус.
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——— Наконец-то? Первая часть видео с моей осуществившейся недавно мечтой❤️ И да, я не так хороша в редактировании видео, но я старалась передать в этом видео всю невероятность чувств и весь страх, испытанных на крыле, когда из страховки у тебя всего лишь один тросик? Видео могло быть в два раза длиннее, если бы меня не одолела лень посреди редактирования? ——— Finally? The first part of the video of my most recent dream coming true❤️ And yes, I’m not very good at editing the videos, but I tried my best to show here how awesome and scary it felt, when you realized that you are only secured with one cable?. And also in the middle of the video-editing I felt lazy and that’s why it turned out so short. So Enjoy! #wingwalking #wingriding #upperwingwalking #wingriding #extreme #stearman #stearmanbiplane