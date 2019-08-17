Жительница Алматы прошлась по крылу летящего самолета в США

CA-NEWS (KZ) - Жительница Алматы Бекзат Муханова стала первой казахстанкой, освоившей wing walking. Она прошлась по крылу летящего самолета и сняла это на видео, передает Tengrinews.kz.

27-летняя Бекзат Муханова решилась на необычный полет на самолете. Когда воздушное судно набрало высоту, девушка, пристегнутая к тонкому страховочному тросу, вышла из кабинки пассажира, взобралась на верхнее крыло самолета, а затем "прогулялась" по обоим крыльям.

В интервью девушка призналась, что на подвиг ее вдохновила фотография основателя компаний Tesla и SpaseX Илона Маска, стоящего на крыле самолета.

"Только у него была не прогулка, а просто полет. Это когда человека на земле прикрепляют, с ним взлетают, совершают трюки и спускают. Потом я узнала про академию Mason Wing Walking в США, там обучают прогулке по крылу самолета - это называется wing walking. Год назад я поняла, что хочу это совершить, начала копить деньги, планировать. В этом году у меня получилось полететь в Штаты. Добраться до академии тоже стало квестом - из Сиэтла нужно сесть на пароход, потом на автобус, потом поймать такси. И через четыре часа оказываешься в маленьком городке Sequim", - рассказала Бекзат.

Видео своего полета девушка опубликовала в Instagram.

Бекзат живет в Алматы, работает менеджером в аудиторской компании "большой четверки". Девушка рассказала, что каждый год старается совершить что-то, чего боится, на что, по ее мнению, у нее не хватит сил. В прошлом году Бекзат прошла альпинистскую школу в Северной Осетии и совершила альпинистское восхождение на Эльбрус.





