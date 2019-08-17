Армия Туркменистана заняла 75-е место в рейтинге военной мощи Global Firepower

CA-NEWS (TM) - Туркменистан занял 75-е место среди 137 стран во всемирном рейтинге военной мощи Global Firepower Index — 2019, оказавшись в списке между Афганистаном и Иорданией.

За минувший год туркменская армия смогла подняться еще на пять позиций.

По официальным данным, вооруженные силы Туркменистана в настоящее время насчитывают 36,5 тысячи военнослужащих, а на их вооружении состоят 712 танков, 1 940 БТР и БМП, 270 единиц артиллерии, 68 реактивных систем залпового огня, 24 истребителя, 44 штурмовика, 3 транспортных самолета, 10 боевых и 15 транспортных вертолетов, 4 военных корабля и 20 сторожевых катеров.

Самыми сильными в Туркестанском регионе остаются армии Узбекистана — 48-е место и Казахстана — 54-е место. Кыргызстан занимает 91-ю позицию. Замыкает список Таджикистан, расположившийся на 94-й строчке рейтинга.

В десятку лидеров вошли, как и много лет подряд, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия. Первыми с конца оказались Бутан, Либерия, Суринам, Сьерра-Леоне и Панама.

Для подсчета и сравнения военных сил в Global Firepower Index используются более 50 факторов, на основе которых выставляется конечная оценка армии того или иного государства.