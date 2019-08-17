Узбекистанцы отдохнут четыре дня в честь Дня независимости

CA-NEWS (UZ) - Жители Узбекистана получат четыре выходных дня на День независимости, сообщили местные СМИ.

Дополнительные выходные дни предусмотрены указом президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году».

Согласно документу, граждане, которые работают 5 дней в неделю, будут отдыхать с 31 августа по 3 сентября. Узбекистанцы, которые работают 6 дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 3 сентября.

Выходные образуются за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходного дня с 7 сентября (суббота) на 3 сентября (вторник).

Напомним, что в этом году Узбекистан празднует 28-летие своей независимости. 31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7-я сессия Верховного Совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики, и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который был объявлен выходным.