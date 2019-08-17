Музыканты из 78 стран примут участие в международном фестивале «Шарк тароналари» в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Самарканд готовится принять XII международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари». Он пройдёт с 26 по 30 августа в самом сердце города – на площади Регистан, передает nuz.uz.



По данным Министерства культуры, в грядущем «Шарк тароналари» примут участие музыкальные коллективы и вокалисты из 32 стран. Всего конкурсантов 140. Впервые в Узбекистан приедут исполнители из Аргентины, Мьянмы и Фиджи.

Общее количество участников фестиваля, включая руководителей ведомств и международных организаций, специалистов сферы культуры, журналистов - 293 из 78 стран.

«Идея фестиваля, появившегося в 1997 году, заключается в установлении межкультурного диалога, который способствует сохранению и популяризации музыкальных традиций народов мира», - сказал министр культуры Бахтиёр Сайфуллаев на пресс-конференции, прошедшей в ведомстве.

Гран-при фестиваля, как и в прошлом году, составит 10 000 долларов США. Обладатель первого места получит премию в размере 5 000 долларов, второго места – 3500 долларов и третьего – 2000 долларов. Предполагается, что одно место могут занять сразу два исполнителя или коллектива.

Предусмотрены премии для победителей в специальных номинациях: «Лучший исполнитель», «Самый молодой участник», «Приз зрительских симпатий» - по 500 долларов США на каждую.

В Минкультуры сообщили, что в Самарканде установят несколько больших мониторов для прямой трансляции концертов открытия (26 августа) и закрытия (30 августа) фестиваля.