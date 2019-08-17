Ограничений на посещение Узбекистана в праздничные дни не будет — МВД

CA-NEWS (UZ) - Ограничений на пересечение границы Узбекистана или посещение Ташкента в период празднования Дня независимости не будет, сообщил в интервью УзА заместитель министра внутренних дел Мухиддин Жураев.

Замглавы МВД подтвердил, что раньше действительно существовали слишком жесткие меры безопасности, причем не только во время праздников, но и в другое время. Он сравнил такие меры с попыткой спрятаться в оболочке, передает gazeta.uz.

«Политика открытости явно показала, что такая практика была ошибочной. Укрепление отношений с соседями, открытие ранее закрытых границ, свободное перемещение граждан, предпринимателей — все это играет важную роль не только для развития туризма, но и для социально-экономического развития», — отметил он.

По его словам, только за счет открытия границ с соседними странами число гостей в Узбекистан увеличилось до 2000 в день, из них большая часть — это туристы.

«За последний год не было зафиксировано ни одного грубого нарушения законодательства со стороны туристов. К примеру, многие были обеспокоены налаживанием свободных взаимных визитов с Республикой Таджикистан. Однако среди посетителей Узбекистана не было отмечено ни одного лица, прибывшего с целью ведения подрывной деятельности или представляющего террористическую угрозу», — сказал Мухиддин Жураев.

Замминистра также признал наличие в прошлом ограничений для посещения Ташкента в преддверии праздника.

«Это вызывало много неудобств для наших соотечественников. Конечно, поскольку Ташкент является не только политическим, но и социально-экономическим центром страны, он тесно связан с населением регионов. Учитывая это, сегодня такая практика полностью прекращена. В этом году никаких ограничений для посетителей столицы в преддверии 28-летия государственной независимости и в период праздничных дней не будет», — подчеркнул он.

«Наша цель лишь в том, чтобы повысить уровень бдительности и предосторожности по сравнению с обычными днями. Ведь мы ответственны за то, чтобы любимый праздник нашего народа прошел мирно и спокойно, и для этого мы будем нести службу круглосуточно», — отметил Мухиддин Жураев.