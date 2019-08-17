В аэропортах США произошел масштабный сбой системы таможенного контроля

CA-NEWS (CA) - В аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроля, сообщается в Twitter службы.

«СТПК испытывает временные перебои системы обработки в различных аэропортах и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя», — говорится в сообщении. Там также указывается, что сотрудники таможни продолжат обрабатывать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены.

О перебоях в работе системы контроля сообщил ряд аэропортов Соединенных Штатов. «Для вашей информации — таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране», — говорится в сообщении аэропорта Кеннеди. Там также отмечается, что сотрудники таможни досматривают пассажиров вручную, пока система не придет в норму. Ожидаются задержки рейсов.