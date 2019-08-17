РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти дали комментарий по поводу задержания женщин, торговавших на рынке под Ташкентом
Предыстория: Милиция Ташкента силой задержала женщин, торговавших на рынке

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкентской области на рынке Аккурганского района сотрудники правоохранительных органов силой задержали женщин, которые торговали прямо на земле. Видео с тем, как правоохранительные органы силой пытаются затащить женщин в автозак, распространилось в соцсетях.

В хокимияте (администрации) Аккурганского района дали комментарий по этому поводу. Оказалось, что инцидент произошел 14 августа текущего года, сообщили местные СМИ.

"Возле заднего входа рынка строится двухэтажное здание. Эти женщины продают овощи. Они потребовали остановить строительство, так как это мешает их торговле. Женщины продавали свои товары прямо посередине дороги, что создавало пробки. Несмотря на многочисленные беседы, они продолжали игнорировать просьбы властей. После задержания женщин, с ними беседу провела сотрудница комитета женщин. В настоящее время они все находятся в своих домах", — заявили в райадминистрации.



print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе состоялась встреча главы МИД Таджикистана и посла Пакистана
  • В Душанбе пройдет региональная конференция по снижению риска бедствий
  • Почти 4 000 детей в Конго потеряли родителей или опекунов в результате эпидемии лихорадки Эбола
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×