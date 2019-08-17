Власти дали комментарий по поводу задержания женщин, торговавших на рынке под Ташкентом

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области на рынке Аккурганского района сотрудники правоохранительных органов силой задержали женщин, которые торговали прямо на земле. Видео с тем, как правоохранительные органы силой пытаются затащить женщин в автозак, распространилось в соцсетях.



В хокимияте (администрации) Аккурганского района дали комментарий по этому поводу. Оказалось, что инцидент произошел 14 августа текущего года, сообщили местные СМИ.

"Возле заднего входа рынка строится двухэтажное здание. Эти женщины продают овощи. Они потребовали остановить строительство, так как это мешает их торговле. Женщины продавали свои товары прямо посередине дороги, что создавало пробки. Несмотря на многочисленные беседы, они продолжали игнорировать просьбы властей. После задержания женщин, с ними беседу провела сотрудница комитета женщин. В настоящее время они все находятся в своих домах", — заявили в райадминистрации.





