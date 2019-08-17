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  17 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане решили повысить брачный возраст для девушек

CA-NEWS (UZ) -  Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрели закон об изменении брачного возраста для девушек, сообщили местные СМИ.

Ожидается принятие данного закона после вторичного рассмотрения депутатами. По новым правилам, девушкам будет разрешено выйти замуж только с 18 лет.

В настоящее время в Узбекистане брачный возраст для девушек составляет — 17 лет, а для мужчин — 18 лет. В прошлом году в Узбекистане 5123 девушек заключили брачные отношения с 17 лет.

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