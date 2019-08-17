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  17 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана провёл встречу с главой МИД Узбекистана
министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

CA-NEWS (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов 16 августа принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Руководитель узбекского МИД поздравил Президента Туркменистана с успешно проведённым 12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» первым Каспийским экономическим форумом, итоги которого призваны расширить формат экономического взаимодействия как в региональном, так и в глобальном масштабе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного партнёрства. Камилов подчеркнул, что конструктивный межгосударственный диалог опирается на доверительные отношения лидеров двух стран, демонстрирующих политическую волю к активизации многоаспектного сотрудничества. В этой связи Абдулазиз Камилов передал Президенту Гурбангулы Бердымухамедову слова узбекского лидера Шавката Мирзиёева о том, что он всегда рад приветствовать туркменского коллегу в Узбекистане.


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