Из Узбекистана вылетели врачи для оказания помощи рабочим, отравившимся под Самарой

CA-NEWS (UZ) - Минздрав Узбекистана направил главного токсиколога и гематолога страны в Самарскую область для оказания срочной помощи отравившимся под Сызранью соотечественникам.

Сегодня, 17 августа, в Самарскую область из Ташкента должны вылететь главный токсиколог Рустам Акалаев и главный гематолог Министерства здравоохранения Узбекистана Хамида Казакбаева, сообщает kun.uz. Врачи должны помочь 48 гражданам Узбекистана, госпитализированным с диагнозам «отравление неустановленным веществом».

Ранее сообщалось о трагическом инциденте, который произошел с 69 гражданами Узбекистана, рабочими "Кошелевского посада" под Сызранью. 16 и 17 июля 69 граждан Узбекистана с признаками отравления различной степени и кровавой рвотой были госпитализированы в областную больницу имени Середавина и тольяттинскую горбольницу №1. Четверых сразу положили в реанимацию. Позже один из пострадавших умер.По предварительной версии, рабочие отравились крысиным ядом.

В пятницу, 16 августа, четыре пострадавших: Огабек Артиков, Исломбой Кучкаров, Фарход Хайитов, Омонбой Рузимов, находящиеся в тяжелом состоянии, спецбортом МЧС России перевезены в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве для дальнейшего лечения. Все мигранты были официально трудоустроены, и "Кошелевский посад" взял на себя все расходы по их лечению.

Между тем в соседней Ульяновской области семеро человек попали в больницу с похожими симптомами отравления. Есть умершие от отравления. В местных СМИ сообщается, что люди отравились подсолнечным маслом, приготовленным из семян, купленных, предположительно, в Сызранском районе.