В Петербурге произошла массовая драка с участием граждан Узбекистана и Азербайджана

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - Массовая драка с применением травматического оружия произошла на петербургском рынке, три участника получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По информации агентства, пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что причиной конфликта стал спор за торговое место.

Как сообщает "Свободная пресса", в драке приняли участие граждане Узбекистана и Азербайджана, общим количеством не менее восьми человек.

В полиции заявили, что в ходе разбирательства было применено травматическое оружие. «Фонтанка» пишет, что один из участников конфликта напал на оппонентов с битой.

Полиция ведет расследование инцидента.