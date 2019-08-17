Ученые зафиксировали в Монголии редчайший феномен в виде града в пустыне

CA-NEWS (MNG) - Учёные из Бурятии сняли необычное явление в монгольской пустыне на видео, сообщает baikal-daily.ru.



Экспедиционный отряд Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук проводит комплексные исследования в Монголии. Как сообщили в институте, 13 августа учёные работали в Дорноговь аймаке. Члены отряда зафиксировали редчайший для пустыни Гоби феномен – осадки в виде града.

Слой осадков составил приблизительно 100 мм. В результате явления образовались селевые потоки. Происходящее учёные сняли на видео.





