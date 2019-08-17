Reuters узнал о планах США продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

CA-NEWS (CA) - Минторг США хочет продлить лицензию Huawei еще на 90 дней, что позволит ей закупать у американских поставщиков продукцию, необходимую для дальнейшего обслуживания пользователей оборудования производства китайской фирмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным агентства, срок действия последней выданной американскими властями лицензии истекает в понедельник, 19 августа. Собеседники указали, что ситуация с лицензией для Huawei, ставшая ключевым для США моментом в торговых переговорах с Китаем, остается нестабильной и решение о продолжении отсрочки может еще измениться до понедельника.

В эти выходные, уточняет агентство, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят вопрос о Huawei в рамках запланированных телефонных переговоров.

Huawei не смогла оперативно ответить на запрос агентства. Китайский МИД также не ответил на просьбу о комментарии.

В середине мая США ввели режим чрезвычайного положения для защиты своей информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. Спустя несколько дней после этого китайская Huawei попала в черный список из-за угроз национальной безопасности, что поставило ее под угрозу ухода с американского рынка. Ей выдали временную генеральную лицензию на 90 дней, после этого срока она должна была уйти из Соединенных Штатов.