Тяжелобольного ребенка из России отправят на операцию в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Власти Узбекистана намерены перевезти в страну мать вместе с родившимся в Оренбурге тяжелобольным ребенком, сообщает МИД республики.

В начале августа у гражданки Узбекистана родился ребенок с тяжелым пороком развития и проблемами с сердцем. Младенцу требуется срочная операция, однако ситуацию осложняет отсутствие у матери гражданства России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что по оценкам врачей, ребенку необходимо провести операцию в кратчайшие сроки – в течение первых трех недель жизни.

"Гражданка Узбекистана была безработной и поступила в перинатальный центр без документов, но при этом получила необходимую медицинскую помощь. Дальше необходимо стабильное лечение уже ее ребенку. Думаю, что на эту тему обратят внимание представители Узбекистана в нашей стране", - сказала Захарова, выразив надежду, что ситуация будет благополучно разрешена.

На данный момент генеральное консульство Узбекистана в Казани помогает матери и тяжелобольному младенцу оформить сертификат для возвращения на родину. Пока готовится документация новорожденный находится в барокамере.

Генеральное консульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль и помогает в решении консульско-правовых и организационных вопросов.