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  17 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте молодой блогер лёг под движущийся поезд и выложил видео в сети

CA-NEWS (UZ) -  В интернете блогер Бабаев Артур выложил видео, на котором заснято как молодой человек ложится на железнодорожное полотно под движущийся электровоз. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В пресс-службу ГУВД Ташкента обратились журналисты с вопросом: будут ли применены меры ответственности к блогерам. Люди осудили бездумный поступок и главным аргументом, почему нужно наказать блогера за выходку, они называли «дурной пример для подростков и молодежи».

Пресс-служба ГУВД Ташкента связалась с представителями Управления обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте Ташкентского региона ГУОБТ МВД Республики Узбекистан, чтобы узнать, какие меры будут приняты в отношении блогера.

Данное видео появилось в социальных сетях 16 августа. Съемка производилась накануне на перегоне станций «Салар» - «Чукурсай» в Юнусабадском районе. Личность блогеров установлена. Ими оказались 19-летние Артур Б. и Дмитрий О.

Впрочем, молодые люди и не думали скрывать свои личные данные. Их целью был «хайп ради славы и увеличения количества подписчиков».

По данному факту в отношении «блогеров» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Окончательное решение примет суд.

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