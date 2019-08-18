При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

CA-NEWS (CA) - Число погибших при взрыве на праздновании свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек, еще более 180 пострадали. Об этом пишет Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана. Ранее сообщалось о 40 погибших.

По словам пресс-секретаря ведомства Нусрата Рахими, взрыв произошел в результате подрыва смертника. Движение «Талибан» заявило о непричастности к теракту.

Взрыв на свадьбе в Кабуле произошел в субботу, 17 августа. По словам очевидцев трагедии, в это время в помещении банкетного зала Shahr-e-Dubai, находились десятки человек, включая детей и женщин.

К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. О причинах взрыва, а также о мощности взрывного устройства полицейские не сообщают.