Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

CA-NEWS (CA) - Председателю Еврокомиссии 64-летнему Жан-Клоду Юнкеру потребовалась срочная операция по удалению желчного пузыря, он прервал свой отпуск, сообщается на сайте ЕК.

Юнкер проводил свой отпуск в Австрии. «Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию (операцию по удалению желчного пузыря. — РБК)», — говорится в сообщении.

Когда пройдет операция и как состояние главы ЕК оценивают врачи, не уточняется. На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.

Как отмечает Bloomberg, Юнкер и раньше испытывал проблемы со здоровьем — в прошлом году на саммите НАТО у него произошел приступ болезненного радикулита, сопровождавшийся судорогами.

Юнкер пробудет в должности главы ЕК до октября, когда его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной на этом посту. Фон дер Ляйен пообещала поровну распределить посты 28 членов комиссии между мужчинами и женщинами.





Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d581b599a79470564f698b5?from=from_main