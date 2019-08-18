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  18 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

CA-NEWS (CA) -  Председателю Еврокомиссии 64-летнему Жан-Клоду Юнкеру потребовалась срочная операция по удалению желчного пузыря, он прервал свой отпуск, сообщается на сайте ЕК.

Юнкер проводил свой отпуск в Австрии. «Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию (операцию по удалению желчного пузыря. — РБК)», — говорится в сообщении.

Когда пройдет операция и как состояние главы ЕК оценивают врачи, не уточняется. На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.

Как отмечает Bloomberg, Юнкер и раньше испытывал проблемы со здоровьем — в прошлом году на саммите НАТО у него произошел приступ болезненного радикулита, сопровождавшийся судорогами.

Юнкер пробудет в должности главы ЕК до октября, когда его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной на этом посту. Фон дер Ляйен пообещала поровну распределить посты 28 членов комиссии между мужчинами и женщинами.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d581b599a79470564f698b5?from=from_main

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