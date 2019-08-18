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  18 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр финансов Аргентины ушел в отставку на фоне обвала курса местной валюты

CA-NEWS (CA) -  Глава аргентинского Минфина Николас Духовны принял решение подать в отставку с занимаемого поста на фоне резкой девальвации национальной валюты - песо. С письмом, в котором он попросил об увольнении, он обратился к президенту страны Маурисио Макри, сообщает телеканал TN.

«Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — говорится в тексте письма. Также в нем Духовны указал, что для него было честью работать в правительстве Аргентины при президентстве Макри.

Как отмечает телеканал, после получения письма глава государства вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу. На встрече Макри предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.


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